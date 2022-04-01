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Нидерланды частично приостановили работу посольства и генконсульства

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:46

Нидерланды частично приостановили работу посольства страны в Москве и генерального консульства в Петербурге. Об этом сообщили на странице дипмиссии в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремисткой, ее деятельность в стране запрещена).

В посольстве отметили, что «в настоящее время поддержание нормальных отношений с российскими властями не представляется возможным» из‑за военной операции России на территории Украины.

«Ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней — как мирных жителей Украины, так и российских солдат, мы возлагаем на Кремль», — заявили представители ведомства.

Позднее посольство добавило, что Нидерланды «продолжают прилагать усилия к поддержанию нидерландско-российских отношений и не имеют намерений закрыть свои представительства в России».

Посольство и генконсульство страны продолжат «в рамках возможного» оказывать консульские услуги. При этом представители дипмиссии отметили, что «непростые времена не могут не отразиться на двусторонних отношениях».

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