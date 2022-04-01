В Катаре по итогам жеребьевки определились первые 29 стран-участниц ЧМ-2022

1 апреля в столице Катара Дохе прошла жеребьевка группового турнира Чемпионата мира по футболу 2022 года. Итоги публикует РБК.

На данный момент известны 29 из 32 команд, которые примут участие в ЧМ-2022. Еще за три места в турнире сборные будут бороться в межконтинентальном плей-офф.

За путевку в группу B сразятся Шотландия, Украина и Уэльс. Последняя из них сыграет с победителем в первой паре. Австралия, ОАЭ и Перу поборются за место в группе D. Коста-Рика сыграет против Новой Зеландии за путевку на Чемпионат мира в группе E.

Сборную России от участия в турнире отстранила ФИФА. Российские футболисты должны были сыграть с поляками в полуфинале стыковых матчей — в итоге Польша напрямую вышла в финал после победной игры со Швецией.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре на восьми стадионах. Впервые в истории ЧМ турнир пройдет в одной из арабских стран. Действующий чемпион мира по футболу – Франция.