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В Катаре по итогам жеребьевки определились первые 29 стран-участниц ЧМ-2022

Виктория Шанина
Сегодня в 22:42

1 апреля в столице Катара Дохе прошла жеребьевка группового турнира Чемпионата мира по футболу 2022 года. Итоги публикует РБК.

Итоги жеребьевки:


  • Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
  • Группа B: Англия, Иран, США.
  • Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
  • Группа D: Франция, Дания, Тунис.
  • Группа E: Испания, Германия, Япония.
  • Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
  • Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
  • Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

На данный момент известны 29 из 32 команд, которые примут участие в ЧМ-2022. Еще за три места в турнире сборные будут бороться в межконтинентальном плей-офф.

За путевку в группу B сразятся Шотландия, Украина и Уэльс. Последняя из них сыграет с победителем в первой паре. Австралия, ОАЭ и Перу поборются за место в группе D. Коста-Рика сыграет против Новой Зеландии за путевку на Чемпионат мира в группе E.

Сборную России от участия в турнире отстранила ФИФА. Российские футболисты должны были сыграть с поляками в полуфинале стыковых матчей — в итоге Польша напрямую вышла в финал после победной игры со Швецией.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре на восьми стадионах. Впервые в истории ЧМ турнир пройдет в одной из арабских стран. Действующий чемпион мира по футболу – Франция.

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