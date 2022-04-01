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Авиакомпания WizzAir отменила все рейсы в Россию до 30 октября

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:51

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air отменила все рейсы в Россию и из страны вплоть до 30 октября 2022 года. Об этом перевозчик сообщил в твиттере.

В авиакомпании отметили, что постоянно следят за текущей ситуацией и в связи с этим намерены отказаться от авиасообщения с Россией в течение всего летнего сезона.

«Рейсы удаляются из системы бронирования. О дальнейших изменениях будет сообщено в установленном порядке», — добавили в Wizz Air.

Ранее перевозчик уже снял с продажи билеты на рейсы из Петербурга, Киева и Львова из‑за военной спецоперации России на территории Украины. Кроме того, рейсы из аэропорта Кишинева перенесли в город Яссы в Румынии до 31 мая.

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