Датская компания Danfoss уходит из России и Беларуси. Она производит холодильники

Датская компания Danfoss решила уйти с рынков России и Беларуси в связи с санкциями против этих двух стран и сложностями с логистикой. Об этом сообщил TV SYD.

По словам директора по коммуникациям Danfoss Каспера Эльбьерна, сотрудники в обеих странах будут уволены. Всего на компанию работает 1300 россиян и беларусов. Их безопасность и благополучие Эльбьерн назвал главным приоритетом Danfoss.

В данный момент в компании затрудняются сказать, сколько времени потребуется, чтобы свернуть деятельность в России и Беларуси. В России Danfoss работала с 1993 года.

Компания уже эвакуировала своих сотрудников с территории Украины вместе с их родственниками. 50 человек были перевезены в Польшу, всем им предложили работу в Гродзиске.

Danfoss существует с 1933 года. Компания занимается выпуском тепловой автоматики и холодильной техники. Эта компания — одна из крупнейших в Дании. По всему миру в Danfoss работают около 40 тыс. человек.