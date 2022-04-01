Минюст добавил восемь человек в реестр СМИ-иноагентов. Среди них Понасенков, Осетинская и Малкова

Министерство юстиции России добавило восемь человек в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Иноагентами объявлены Евгений Понасенков, Елизавета Осетинская (The Bell), Ирина Малкова (The Bell), Виктор Воробьев, Анна Голубева, Алла Константинова («Медиазона»*), Мария Борзунова («Дождь»*), Мурад Мурадов.
Теперь в реестре СМИ-иноагентов 127 людей и организаций. Из них 94 получили такой статус в 2021 году.
С начала 2022 года в список попали 16 лиц и изданий. Среди них — немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle*.
*«Медиазона», «Дождь» и Deutsche Welle внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.