Минюст добавил восемь человек в реестр СМИ-иноагентов. Среди них Понасенков, Осетинская и Малкова

Министерство юстиции России добавило восемь человек в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 127 людей и организаций. Из них 94 получили такой статус в 2021 году.

С начала 2022 года в список попали 16 лиц и изданий. Среди них — немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle*.

*«Медиазона», «Дождь» и Deutsche Welle внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.