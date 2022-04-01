Украина вернула контроль над ЧАЭС, Джим Кэрри уходит из кино и другие новости дня

Украина сообщила о возврате контроля над Чернобыльской АЭС. Также украинская сторона заявила, что на станции еще остается часть российских сил, но предполагает, что они собираются ее покинуть.

Два украинских вертолета зашли на низкой высоте на территорию Белгородской области. Они обстреляли нефтебазу и типографию. Два человека пострадали, на нефтебазе начался пожар.

Россия и Беларусь планируют полностью отменить роуминг к 1 июня. С 1 апреля местные жители не будут платить за входящие звонки на территории обеих стран.

Центробанк смягчил ограничения для перевода валюты за рубеж. Сумма, которую можно отправить на иностранный счет, увеличили в два раза — до 10 тыс. долларов.

Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает «военную спецоперацию». Имущество пойдет «в счет будущей репарации в пользу страны, которая подверглась агрессии со стороны России».

Источники ТАСС сообщили, что российский оперштаб по борьбе с коронавирусом планирует снять ограничения на полеты примерно в 40 стран. О каких странах идет речь, пока неизвестно. Сейчас полностью сняты ограничения на полеты в Беларусь, Доминикану, Египет, ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

В возрасте 57 лет умер журналист Андрей Бабицкий. Он был корреспондентом «Радио Свобода» (признано иноагентом) и участвовал в запуске телеканала в Донецке. В последние годы Бабицкий был автором сайта «Украина.ру».

В отношении Meta (признана в России экстремистской организацией) составили очередной протокол за неудаление запрещенного контента. Дело рассмотрит мировой суд Таганского района Москвы 26 апреля.

РКН призвал Google немедленно прекратить какие‑либо ограничения в отношении российских СМИ на YouTube. Ведомство сообщило о более 60 актах цензуры со стороны компании.

Кинокомпания Lionsgate приостановила выход своих фильмов в России. Ближайшая премьера — картины «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом HYPERLINK «https://daily.afisha.ru/person/nikolas-kejdzh/«Кейджем — не состоится.

Джим Кэрри объявил о завершении актерской карьеры. Решение об уходе на пенсию он может пересмотреть, только если «ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами‘, и он поймет, что «людям очень важно это увидеть‘.

Рок-группа Red Hot Chili Peppers получила именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Ее приурочили к выходу 12-го альбома коллектива «Unlimited Love‘, релиз которого состоялся сегодня.