Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги девяти российских компаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среди них — ПАО «МТС», АФК «Система», «Ростелеком», «Лента», «Белуга групп», «Объединенные кондитеры», «Р-Фарм», ПАО «Группа компаний ПИК» и ПАО «Группа ЛСР».

К моменту отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) этих компаний находились на уровне «CC».

Ранее о планах отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений объявило рейтинговое агентство Moody’s. Об аналогичных планах также заявили и в S&P Global.