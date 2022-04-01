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Россия должна будет выплатить 730 компенсаций по решениям ЕСПЧ

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:44

Россия должна будет выплатить 730 компансаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчет Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Согласно документу, Россия лидирует по количеству дел, за исполнением решений по которым следит КМСЕ. К концу 2021 года на контроле комитета находилось 5533 дела, из них в отношении России — 1942.

Среди этих дел — жалобы на непредотвращение случайных жертв при освобождении заложников в ходе терракта в театре на Дубровке, жалобы на плохие условия содержания в СИЗО и дискриминацию при проведении массовых мероприятий.

В 217 делах речь идет о структурных или системных проблемах. Россия выполнила постановления по 133 разбирательствам, однако в большинстве случаев (130) меры по структурным проблемам не были приняты.

Государство выплатило 293 компенсации, треть из них были получены в срок. Однако Россия осталась лидером по невыплаченным компенсациям: граждане ожидают выплаты 730 компенсаций, 539 платежей уже просрочены более чем на полгода.

В докладе КМСЕ отметили, что выход России из Совета Европы повлиял на исполнение окончательных постановлений суда. Обязательство исполнять решения ЕСПЧ по любому делу закреплено в 46-й статье Европейской конвенции о правах человека.

«Россия уведомила Совет Европы о том, что она выходит из организации, соответственно, любые попытки присылать счета вдогонку вряд ли будут восприняты», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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