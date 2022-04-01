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Ford отзывает более 700 тыс. машин из‑за протечки масла и проблем с тормозами

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:33

Ford Motor Co отзывает более 737 тыс. автомобилей из‑за проблем с протечкой масла и с электронной тормозной системой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что утечка масла может наблюдаться у машин Ford Escape 2020–2022 годов и Bronco Sport 2021–2022 годов с двигателями более 1,5 литра.

Кроме того, у пикапов F-150, F-250, F-350, F-450 и F-550, Maverick, а также кроссоверов Ford Expedition и Lincoln Navigator 2021–2022 годов может наблюдаться сбой в программном обеспечении, который нарушает работу тормозов и повышает риск аварий. На этих автомобилях компания планирует обновить ПО.

1 марта Ford объявил о приостановке работы в России. Производство автомобилей в Елабуге было отправлено в простой с 3 марта.

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