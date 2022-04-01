В Думу внесли законопроект о лишении свободы за насилие со стороны коллекторов

В Думу внесли доработанный законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угроз со стороны коллекторов. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

По его словам, действия коллекторов предлагается оценивать «общественно опасные деяния, за которые в проектируемой статье 172.4 УК РФ предусмотрено наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы».

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