ТАСС: оперштаб планирует снять ограничения на полеты в 40 стран

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией планирует снять ограничения на полеты примерно в 40 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Собеседник агентства из крупнейшей авиакомпании подтвердил эту информацию. Еще два источника из авиаотрасли также слышали о планах оперштаба.

В начале марта Росавиация сняла ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

В настоящее время полностью сняты ограничения на полеты в Беларусь, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.