Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мера начинает действовать с 1 апреля. Выплата будет назначена за каждого ребенка в возрасте от восьми от 17 лет.

Для получения пособий ребенок должен быть гражданином России и постоянно проживать в стране. Также размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Размер выплаты по умолчанию составит 50% от прожиточного минимума в регионе на момент обращения за назначением выплаты. Если размер дохода семьи уже с учетом выплаты будет меньше прожиточного минимума, пособие вырастет до 75% от минимума. Если доход по-прежнему будет меньше прожиточного минимума, родителям выплатят 100% минимума.

Пособия начнут поступать с 1 мая через ПФР либо другие уполномоченные органы.