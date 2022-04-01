В Донецке умер экс-корреспондент «Радио Свобода»* Андрей Бабицкий

В возрасте 57 лет скончался российский журналист Андрей Бабицкий. Об этом сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на историка и публициста Григория Пернавского.

Смерть Бабицкого подтвердил гендиректор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин в своем телеграм-канале. По его словам, предварительная причина смерти — остановка сердца.

По информации издания «Донбасс сегодня», Бабицкий умер в ночь на 1 апреля в своей квартире в Донецке — столице ДНР.

Бабицкий родился в сентябре 1964 года в Москве. Он работал в журнале «Гласность», на протяжении 25 лет был корреспондентом «Радио Свобода»*, а в 2015 году возглавил работу по запуску телеканала в Донецке. В последние годы он был автором интернет-издания «Украина.ру», колумнистом портала Life и публиковался в газете «Взгляд».

Как отмечает «Взгляд», Бабицкий был единственным российским журналистом, которого российские спецслужбы обменяли на пленных военнослужащих в Чечне в 2000 году.

* «Радио Свобода» включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.