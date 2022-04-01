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На Meta* составили протокол за неудаление запрещенного контента

Виктория Шанина
Сегодня в 16:17

В отношении Meta* составили новый протокол. В этот раз за неудаление запрещенного контента, пишет РИА «Новости».

Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП. О каком именно контенте идет речь, не уточняется.

Дело рассмотрит мировой суд Таганского района Москвы. Заседание назначено на 26 апреля, отмечает источник агентства в суде.

21 марта Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Тогда же были запрещены принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook**.

Как отмечает РИА «Новости», Meta уже несколько раз штрафовали за неудаление запрещенного в России контента. Общая сумма взысканий превысила отметку в 100 млн рублей.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

** Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации.

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