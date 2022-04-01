«Волк с Уолл-стрит» выйдет в повторный прокат в России

«Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе выйдет в повторный российский прокат. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Выпуском займется компания Planeta Inform Film Distribution. Фильм можно будет вновь посмотреть на больших экранах с 21 апреля.

«Волк с Уолл-стрит» — экранизация мемуаров Джордана Белфорта, основателя одной из крупнейших брокерских контор Америки Stratton Oakmont. Фильм вышел на экраны в декабре 2013 года. Он претендовал на пять «Оскаров», но не получил ни одного.

В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Марго Робби, Мэттью МакКонахи и Джон Фавро.

Ранее стало известно, что в повторный российский прокат выйдут криминальные драмы «Бумер» и «Бумер-2» режиссера Петра Буслова. На больших экранах также вновь покажут фильмы «Зеленая книга» и «Достучаться до небес».