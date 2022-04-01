Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

Казахстан не станет инструментом для обхода санкций Соединенных Штатов и Евросоюза против России, заявил первый замруководителя администрации казахстанского президента Тимур Сулейменов. Его слова передает «Интерфакс».

Он добавил: несмотря на то что Казахстан — участник экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами (Евразийский экономический союз. — Прим. ред.), он также является частью международного сообщества. «Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», — сообщил Сулейменов.

При этом, по его словам, Казахстан «будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не работает».

«Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев. Показать, что у нас есть система, и эта система, к сожалению, останется здесь надолго», — сказал он.

После начала российской «военной операции» на Украине многие западные страны ввели санкции против РФ. Среди основных — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.