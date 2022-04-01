Плохой Парнишка выпустил клип «Иерусалим»

Виртуальный артист Парнишка презентовал свое альтер-эго — Плохого Парнишку. Его дебютный трек — это холодный дип-хаус, отсылающий к альбому «Generationwhy» Стивена Зу.

Представители музыканта рассказали «Афише Daily», что песня «Иерусали» и клип на нее были созданы еще в 2019 году. Релиз долго лежал на полке из‑за кардинального несоответствия образу Парнишки. В конце февраля из‑за драматических перемен в стране и мире команда артиста решенила изменить план релизов и выпустить «Иерусалим».

Дебютный альбом Парнишки вышел в прошлом году, «Афиша Daily» не раз называла его любимым поп-фрешменом, а сингл «Цветочки» охарактеризовала как потенциального покорителя чартов.