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Прокурор запросил для редакторов Doxa два года исправительных работ

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:51

Прокурор попросил суд приговорить к двум годам исправительных работ четверых редакторов онлайн-журнала Doxa. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Государственный обвинитель также попросил запретить им заниматься администрацией страниц в интернете на три года.

Уголовное преследование редакторов Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Наташи Тышкевич и Аллы Гутниковой связано с размещением на сайте Doxa видео, в котором авторы издания обращаются к студентам: они призвали не бояться угроз отчислений за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.

В 2021 году Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ограничения определенных действий на два месяца по статье 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия. После она была несколько раз продлена.

31 марта 2022 года мировая судья Анастасия Таратуля продлила им меру пресечения до 15 июля. В течение еще трех месяцев по просьбе прокурора журналисты будут находиться фактически под домашним арестом. Им разрешено выходить из дома только с 8 до 10 утра.

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