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Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон сыграют главные роли в новом фильме Джейсона Бейтмана

Виктория Шанина
Сегодня в 14:30

Американский актер Крис Эванс и актриса Скарлетт Йоханссон снимутся в предстоящей картине Джейсона Бейтмана «Артемида». Они сыграют главные роли, пишет Deadline.

Герои Эванса и Йоханссон, как и детали сюжета, пока держатся в тайне. Известно, что картина расскажет о космической гонке.

Сценарий написала Роуз Гилрой — дочь сценариста и режиссера Дэна Гилроя и актрисы Рене Руссо. Производством займется Apple и ее стриминговая платформа AppleTV+.

Эванс подтвердил свое участие в картине Бейтмана. Он ответил на твит Deadline, отметив, что «очень взволнован» новым проектом.

Йоханссон, помимо исполнения главной роли, выступит продюсером. Вместе с ней продюсированием фильма займутся Джонатан Лия и Кинан Флинн.

Ранее Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон уже работали вместе. В частности, они оба появлялись в фильмах Marvel: Эванс играл Капитана Америку, а Йоханссон — Черную Вдову.

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