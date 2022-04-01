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«Ъ»: западные стриминги и телеканалы замораживают сотрудничество с российскими мультипликаторами

Денис Ламехов
Сегодня в 14:09

Российские анимационные студии столкнулись с проблемами при поставке своего контента за рубеж на фоне «военной операции» и введенных санкций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в мультипликационной индустрии.

Собеседник газеты в «Союзмультфильме» рассказал, что соглашения с партнерами из Евросоюза, Соединенных Штатов, Канады разрываются: «Поступают и точечные отказы от показа наших фильмов в рамках зрительских фестивалей, в то же время профессиональные смотры пока не вычеркивают наши картины, но зачастую нас просят не указывать, что фильм произведен именно в России».

Компания «изучает резервные возможности российского рынка», а также «потенциал сотрудничества с азиатскими странами и Латинской Америкой».

Большинство сделок по продаже прав на произведения поставлены на паузу, но контракты пока не расторгнуты, а «в Азии даже уверяют, что готовы заключать новые», заявил собеседник «Коммерсанта» в другой российской студии.

Ассоциация анимационного кино опубликовала письмо к международному сообществу, где сообщила, что иностранные компании отказываются продолжать сотрудничество, добавляет газета.

«Коммерсант» отмечает, что введенные международные ограничения могут обернуться для студий потерей иностранного программного обеспечения, с помощью которого они создавали мультфильмы. Дальнейшая работа по производству анимации в России может быть затруднена или станет невозможной, опасается генеральный продюсер студии Wizart Animation Владимир Николаев.

До конца февраля продажа российских мультфильмов за рубеж была обыкновенной операцией, сообщает издание. Газета приводит в пример один из самых известных за границей российских мультфильмов — «Маша и Медведь». На протяжении последних семи лет он транслировался крупными медиахолдингами Евросоюза. Например, итальянским Rai, немецким KiKA, французским France TV.

Также его показывали Netflix и Amazon Prime Video. Права на персонажей «Маши и Медведя» покупали крупные бренды, включая Danone, PEZ, Crocs. Сейчас в студии Animaccord, управляющей проектом «Маша и Медведь», отказались от комментариев.

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