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Лавров: Россия увидела «гораздо больше понимания» ситуации с Крымом и Донбассом от Украины

Семён Гудошников
Сегодня в 12:50

Россия увидела «гораздо больше понимания» ситуации с Крымом и Донбассом от украинской стороны. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он отметил, что пока никаких окончательных планов и договоренностей нет. Россия готовит свою реакцию на предложения Украины, дальнейшие контакты прорабатываются, добавил Лавров.

«Переговоры должны продолжиться. Вы слышали, как комментировался последний раунд нашими переговорщиками в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которых необходимо достичь. И эти договоренности должны в общем-то сформироваться сначала. У нас готовится реакция, там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украины быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе — безъядерный внеблоковый статус», — цитирует его слова ТАСС.

Переговоры России и Украины продолжаются с 28 февраля, пятого дня российской «военной операции». Во время первых трех очных раундов, которые проходили в Беларуси, сторонам удалось договориться лишь об открытии гуманитарных коридоров, которые, тем не менее, работают не в полную силу из‑за обстрелов.

29 марта в Стамбуле прошла новая очная встреча, на которой Украина представила в письменном виде свои предложения по урегулированию конфликта. Среди них — отказ от вступления Украины в НАТО, внеблоковый статус страны, отказ от ядерного и другого оружия массового поражения.

Украинские переговорщики предложили создать систему безопасности их страны, гарантами который выступили бы страны Совбеза ООН — США, Германия, Франция, Турция и в том числе Россия. Проводить военные учения, согласно предложениям, Украина сможет лишь с разрешения этих государств. Кроме того, Украина предложила России в течение 15 лет не решать вопрос Крыма вооруженным путем.

Минобороны РФ же объявило, что кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях. Глава российской делегации Владимир Мединский на следующий день заявил, что Киев впервые выразил «готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией».

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