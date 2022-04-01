За последние сутки в России выявили 19 164 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 113 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1038. За ней следуют Петербург, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.