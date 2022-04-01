За последние сутки в России выявили 19 164 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 113 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1038. За ней следуют Петербург, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 862 089. За сутки умерли 342 человека, за все время — 369 064. Выздоровели 45 998 пациентов, за весь период — 16 884 785. Число госпитализаций за сутки составило 3754.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 488,6 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,7 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,9 млн), Франция (25,6 млн), Германия (21,2 млн) и Великобритания (21,1 млн).