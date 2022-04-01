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«ГЭС-2» представит музыкальный проект «Настройки»

Денис Ламехов
Сегодня в 11:54

Дом культуры «ГЭС-2» 8 апреля представит музыкальный проект «Настройки», состоящий из выставки звуковых инсталляций и серии концертов. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе.

«„Настройки“ были задуманы еще во время карантина 2020 года, в дни, когда рушились связи и строились новые схемы общения, менялись правила, сбивались настройки и остро вставал вопрос о возможностях художественного производства в новых условиях», — сообщили в «ГЭС-2».

Программа будет исследовать связь архитектуры и звука. Звуковые инсталляции для разных пространств «ГЭС-2» были созданы Эдуардом Артемьевым, Дмитрием Власиком, Олегом Гудачевым, Дарьей Звездиной, Вангелино Курентзисом и Владимиром Ранневым.

Участники концертной программы — ансамбли Intrada, N’Caged и Questa Musica, Московский ансамбль современной музыки. Последний представит концерт «Все станет тишиной» — на нем будут впервые исполнены сочинения современных российских композиторов Антона Светличного и Бориса Филановского, написанные специально для здания «ГЭС-2».

Программа «Настроек» завершится 15 мая. Вход в дом культуры осуществляется по регистрации.

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