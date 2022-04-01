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Эдди Мерфи намерен сыграть в байопике о фанк-музыканте Джордже Клинтоне

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:53

Американский актер Эдди Мерфи, известный по фильмам «Доктор Дулиттл», «Чокнутый профессор» и «Однажды в Америку», планирует сыграет главную роль в байопике о легенде фанк-музыки Джордже Клинтоне. Об этом сообщил Deadline.

Артист ведет переговоры об участии в кинопроекте. Если они завершатся успешно, Мерфи исполнит роль одного из основателей фанка и обладателя «Грэмми» за музыкальные достижения всей жизни.

Мерфи также выступит продюсером картины о прославленном музыканте, которого включили в Зал славы рок-н-ролаа в 1997 году. Другими продюсерами фильма будут Джон и Кэтрин Дэвис.

Они получили права на историю жизни Клинтона и в ближайшее время будут искать сценаристов для ленты. По информации Deadline, Мерфи очень заинтересован в проекте.

Фильм должен рассказать о детстве Клинтона в 1940-х годах в Северной Каролине, создании группы Parliament and Funkadelic и становлении как одного из самых влиятельных музыкантов своего поколения.

Джорджа Клинтона называют «крестным отцом фанка», ставшим одним из основателей музыкального направления наряду с Джеймсом Брауном и Слаем Стоуном. За свою карьеру он записал десять студийных альбомов.

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