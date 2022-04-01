перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов 2:44
Time представил список 100 самых влиятельных компаний года. Среди них — Sony, TikTok и Ford 1:45
Организаторы «Золотой малины» отозвали премию у Брюса Уиллиса из‑за новости о его болезни 0:48
Умер французский фотограф Патрик Демаршелье Вчера в 23:36
Фото из соцсетей Doxa
Бывшим редакторам Doxa продлили меру пресечения до 15 июля Вчера в 22:28
США будут ежедневно выделять из запасов по миллиону баррелей нефти Вчера в 21:53
По состоянию на начало марта было выпущено более 100 млн карт «Мир» Вчера в 21:31
Аукционный дом Christie’s запретил участвовать в торгах клиентам из России и Беларуси Вчера в 21:26
«СамФест» объявляет последний раунд приема заявок на выступление от молодых музыкантов Вчера в 21:15
«Апология протеста»
Суд продлил арест акционисту Крисевичу за акцию с имитацией самоубийства на Красной площади Вчера в 21:11
Режиссера Виталия Манского облили краской у кинотеатра «Октябрь». Там должен был пройти «Артдокфест» Вчера в 21:08
Граждане США с 11 апреля смогут выбирать пометку «X» в гендерной графе при оформлении паспорта Вчера в 20:54
Крупные импортеры алкоголя планируют снизить цены в России Вчера в 20:54
СМИ: «Яндекс.Лавка» приостановит работу в Париже Вчера в 20:43
Указ о торговле газом в рублях, закрытие завода Stellantis в Калуге и другие новости дня
Вчера в 20:26 дайджест
Reuters: Microsoft не будет полностью уходить с российского рынка Вчера в 20:18
Daniel McCullough/Unsplash
Программа «Архитекторы.рф» назвала 100 финалистов четвертого потока Вчера в 20:13
В «Каро» начнут показывать ролики российских видеоблогеров Вчера в 18:57
В Тульской области на пенсионерку напали из‑за пяти килограмм сахара Вчера в 18:57
РКН пригрозил «Википедии» административным протоколом Вчера в 18:50
Отключить рекламу

Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:44

Таиланд не будет требовать от путешественников ПЦР-тест на коронавирус для въезда в страну с 1 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее туристом было необходимо сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до полета. Теперь же это требование будет отменено решением правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с распространением COVID-19.

От тестирования окажутся освобождены как путешественники, приезжающие в Таиланд через программы Test&Go и «туристическая песочница», так и те, кто обязан соблюдать карантин.

В стране по-прежнему сохраняется обязательный карантин для невакцинированных путешественников, а также тех иностранных граждан, которые были привиты вакцинами, не одобренными властями королевства.

Туристам все еще необходимо заполнять форму в приложении Thailand Pass, заказывать трансфер из аэропорта и оплачивать отель на сутки в случае путешествия по бескарантинным программам. Кроме того, приезжающих ожидают два ПЦР-тестирования после прилета: одно сразу по прибытии, другое — на пятый день.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
классика
НФОР. Дирижер Владимир Спиваков. Василий Ладюк
Выдающийся дирижер и руководитель "Виртуозов Москвы"
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить