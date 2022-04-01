Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов

Таиланд не будет требовать от путешественников ПЦР-тест на коронавирус для въезда в страну с 1 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее туристом было необходимо сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до полета. Теперь же это требование будет отменено решением правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с распространением COVID-19.

От тестирования окажутся освобождены как путешественники, приезжающие в Таиланд через программы Test&Go и «туристическая песочница», так и те, кто обязан соблюдать карантин.

В стране по-прежнему сохраняется обязательный карантин для невакцинированных путешественников, а также тех иностранных граждан, которые были привиты вакцинами, не одобренными властями королевства.

Туристам все еще необходимо заполнять форму в приложении Thailand Pass, заказывать трансфер из аэропорта и оплачивать отель на сутки в случае путешествия по бескарантинным программам. Кроме того, приезжающих ожидают два ПЦР-тестирования после прилета: одно сразу по прибытии, другое — на пятый день.