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Умер французский фотограф Патрик Демаршелье

Юлия Онодэра
Вчера в 23:36

Умер французский фотограф Патрик Демаршелье. О его смерти сообщили близкие на странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, запрещена на территории страны).

Согласно сообщению, Демаршелье скончался 31 марта. Ему было 78 лет. У фотографа остались жена Миа, трое сыновей — Густаф, Артур и Виктор, а также трое внуков. Обстоятельства смерти Демаршелье не уточняются.

Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском городе Гавр. Он увлекся фотографией во второй половине 1950-х годов, а в 1960-х годах начал подрабатывать в фотомастерских.

Позднее Демаршелье работал ассистентом Ханса Фойрера и начал фотографировать самостоятельно. Его снимки появились в Elle и Marie Claire. Впоследствии Демаршелье сотрудничал также с Glamour, GQ, Rolling Stone, Vogue. Harper’s Bazaar.

В 1990-х Демаршелье начал публиковать собственные фотоальбомы. Он также стал личным фотографом британской принцессы Дианы. В 2005 году Демаршелье поработал над известным календарем Pirelli.

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