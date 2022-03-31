Бывшим редакторам Doxa продлили меру пресечения до 15 июля

Мировая судья Анастасия Таратуля продлила меру пресечения бывшим редакторам Doxa до 15 июля. Об этом сообщил телеграм-канал издания.

В течение еще трех месяцев по просьбе прокурора журналисты будут находиться фактически под домашним арестом. Им разрешено выходить из дома только с 8 до 10 утра.

Армены Арамяну, Владимиру Метелкину, Наташе Тышкевич и Алле Гутниковой запрещено пользоваться интернетом, получать корреспонденция и общаться между собой.

«У нас осталось всего несколько судебных заседаний. Зачем нам еще три месяца под арестом? Если мы растянем суд на это время, нам придется говорить на каждом заседании всего по слову», — прокомментировала решение суда Гутникова.