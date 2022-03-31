Бывшим редакторам Doxa продлили меру пресечения до 15 июля

Мировая судья Анастасия Таратуля продлила меру пресечения бывшим редакторам Doxa до 15 июля. Об этом сообщил телеграм-канал издания.
В течение еще трех месяцев по просьбе прокурора журналисты будут находиться фактически под домашним арестом. Им разрешено выходить из дома только с 8 до 10 утра.
Армены Арамяну, Владимиру Метелкину, Наташе Тышкевич и Алле Гутниковой запрещено пользоваться интернетом, получать корреспонденция и общаться между собой.
«У нас осталось всего несколько судебных заседаний. Зачем нам еще три месяца под арестом? Если мы растянем суд на это время, нам придется говорить на каждом заседании всего по слову», — прокомментировала решение суда Гутникова.
14 апреля 2021 году в редакцию студенческого журнала Doxa пришли силовики с обысками. Это произошло после публикации видео, в котором авторы издания обращаются к студентам: они призвали не бояться угроз отчислений за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.
Тогда Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ограничения определенных действий на два месяца по статье 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия. После она была несколько раз продлена.