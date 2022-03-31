США будут ежедневно выделять из запасов по миллиону баррелей нефти

Президент США Джо Байден принял решение выделять из стратегического запаса страны в среднем по миллиону баррелей нефти в сутки на рынок на протяжении шести месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, это самый большой объем высвобождения нефти из стратегического запаса в истории. Однако президент отметил, что не знает точно, насколько принимаемые меры позволят снизить цены на нефть.

Байден заявил, что это будет зависеть от того, сколько нефти из стратегических запасов США согласятся использовать союзники. По словам президента, он ожидает, что другие страны присоединятся к этой инициативе и тогда получится высвобождать более миллиона баррелей в сутки.

Отмечается, что на фоне заявления Байдена стоимость нефти марки Brent и WTI упала на 5-6%.

8 марта стоимость бензина на заправках США достигла исторического максимума — 4,17 доллара за галлон (4,54 литра). Стоимость углеводородов резко повысилась после начала «военной операции» России на территории Украины. В качестве ответных мер западные страны ввели против РФ пакет санкций, который в том числе подразумевает заморозку проекта «Северный поток-2».