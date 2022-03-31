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Аукционный дом Christie’s запретил участвовать в торгах клиентам из России и Беларуси

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:26

Аукционный дом Christie’s запретил участие в торгах клиентам, находящимся в России и Беларуси. Таким образом организация поддержала запрет на поставку предметов роскоши в эти страны, сообщил «Интерфакс».

«Мы полностью соблюдаем запрет на экспорт в отношении продажи предметов роскоши клиентам, физически находящимся в России или Беларуси, и на экспорт (прямой или косвенный) предметов роскоши по любым адресам в России или Беларуси», — заявил представитель Christie’s.

Другой аукционный дом — Sotheby’s — отметил, что его политика остается неизменной. «Мы строго следим за действующими санкциями и соблюдаем все установленные правила, внимательно следя за их обновлением», — отметили в организации.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Sotheby’s лишит возможности участвовать в торгах россиян, чей основной источник дохода связан с Россией. Такое решение уже принял немецкий аукционный дом Ketterer Kunst.

В середине марта Christie’s и Sotheby’s согласились оказать помощь по поиску зарубежных активов российских олигархов. В международном расследовании примет участие и третий ведущий аукционный дом — Phillips.

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