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Режиссера Виталия Манского облили краской у кинотеатра «Октябрь». Там должен был пройти «Артдокфест»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:08

В Москве отменили «Артдокфест», после того как появилось сообщение о минировании в кинотеатре «Октябрь», где должно было состояться открытие кинофестиваля. Об этом пишут телеграм-канал «Осторожно, новости» и телеканал RTVI.

За полчаса до показа фильма «Жизнь Иванны Яптунэ» в кинотеатре объявили общую эвакуацию. Зрители, участники и организаторы фестиваля покинули здание.

На ролике телеканала видно, как у входа в «Октябрь» организатора фестиваля Виталия Манского какое‑то время на улице преследовал мужчина. Он подошел к режиссеру и заявил, что уже общался с ним год назад, а затем спросил, почему отменили фестиваль.

«Может потому что сейчас не время для таких фестивалей? Я вам предлагаю провести этот фестиваль на Донбассе, там где гибнут люди восемь лет… Почему вы там ничего не делали?», — заявил мужчина, сказав, что сам оттуда приехал.

Манский не стал отвечать на вопросы. Когда он попытался уйти, мужчина облил его краской.

После нападения на режиссера полиция оцепила кинотеатр. Участникам фестиваля сообщили о минировании. Виталий Манской в своих соцсетях написал, что «Артдокфест» «открылся и закрылся».

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