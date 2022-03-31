Режиссера Виталия Манского облили краской у кинотеатра «Октябрь». Там должен был пройти «Артдокфест»

В Москве отменили «Артдокфест», после того как появилось сообщение о минировании в кинотеатре «Октябрь», где должно было состояться открытие кинофестиваля. Об этом пишут телеграм-канал «Осторожно, новости» и телеканал RTVI.

На ролике телеканала видно, как у входа в «Октябрь» организатора фестиваля Виталия Манского какое‑то время на улице преследовал мужчина. Он подошел к режиссеру и заявил, что уже общался с ним год назад, а затем спросил, почему отменили фестиваль.

«Может потому что сейчас не время для таких фестивалей? Я вам предлагаю провести этот фестиваль на Донбассе, там где гибнут люди восемь лет… Почему вы там ничего не делали?», — заявил мужчина, сказав, что сам оттуда приехал.

Манский не стал отвечать на вопросы. Когда он попытался уйти, мужчина облил его краской.