Суд продлил арест акционисту Крисевичу за акцию с имитацией самоубийства на Красной площади

Тверской суд в Москве продлил арест акционисту Павлу Крисевичу на полгода за акцию с имитацией самоубийства на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Он рассказал, что пытался убедить суд назначить Крисевичу более мягкую меры пресечения. «Мой подзащитный уже возместил моральный вред потерпевшим, которыми признаны гулявшие на Красной площади люди», — сказал он.

По словам Соловьева, следующее заседание суда пройдет 4 мая. Акциониста обвиняют в хулиганстве по части второй статьи 213 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Крисевича задержали 11 июня 2021 года на Красной площади. Он сымитировал самоубийство, выступая против ущемления свободы мнений в России. Сначала акционист сделал два предупредительных выстрела из охолощенного пистолета в воздух, а затем — один себе в голову.

Перед выстрелами он произнес манифест, в котором заявил: «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».