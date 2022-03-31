Граждане США с 11 апреля смогут выбирать пометку «X» в гендерной графе при оформлении паспорта, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его слова передает ТАСС.

Такой выбор будет доступен тем, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским гендером. Блинкен отметил: «Этот вариант станет доступен для других видов документов в следующем году».

Ранее для указания в паспорте пола, не соответствующего занесенному в свидетельство о рождении, требовался специальный медицинский сертификат.

На данный момент третий гендер существует в паспортах ряда государств, в том числе Австралии, Аргентины, Индии, Канады, Мальты, Непала и Новой Зеландии.