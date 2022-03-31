Указ о торговле газом в рублях, закрытие завода Stellantis в Калуге и другие новости дня

Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» в рублях. С 1 апреля страны-покупатели должны будут открывать рублевые счета в российских банках.

Глава ДНР Пушилин распорядился сформировать администрацию Мариуполя. Он также поручил руководству будущей администрации утвердить положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников.

С 1 апреля в России введут полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

Британия в очередной раз расширила список санкций против России. Под ограничения попали телеканал RT, МИА «Россия сегодня» и гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. Минфин США также объявил о новых санкциях, добавив в список 13 физлиц и 21 организацию.

Российские операторы отказались от новых подключений к безлимитным тарифам мобильной связи. Так они хотят ограничить нагрузку на сеть и компенсировать часть неполученной выгоды из‑за сокращения роуминга.

РКН пригрозил «Википедии» привлечением к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Владельцу ресурса может грозить штраф до 4 млн рублей.

Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля. До этого в приложении сервиса по-прежнему можно будет заказать такси, доставку либо арендовать электросамокат.

Автоконцерн Stellantis (Citroёn, Fiat, Opel, Peugeot) закроет завод в Калуге из‑за нехватки запчастей на фоне санкций Евросоюза. Часть производства коммерческих фургонов перенесена во Францию и Великобританию.

ФИФА утвердила русский в качестве официального языка организации. Он будет использоваться в документах и общении с ассоциациями-членами наряду с английским, испанским, французским и немецким.

США приравняли российские минеральные удобрения, сельхозпродукцию, медтехнику и лекарства к продуктам первой необходимости. Теперь их можно экспортировать, импортировать и реэкспортировать.

Apple и Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ) передали данные пользователей хакерам, приняв их за сотрудников правоохранительных органов, говорят источники Bloomberg. Инцидент произошел в середине 2021 года, сколько пользователей пострадало, не сообщается.

По подсчетам Euromonitor International, мировая индустрия путешествий потеряет в 2022 году почти 7 млрд долларов из‑за отсутствия российских туристов. Эксперты ожидают падение доходов как минимум на 50% по сравнению с прошлым годом.

Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля. Картины, которые вышли до введения ограничений, тоже перестанут показывать.