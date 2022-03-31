перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Апология протеста»
Суд продлил арест акционисту Крисевичу за акцию с имитацией самоубийства на Красной площади 21:11
Режиссера Виталия Манского облили краской у кинотеатра «Октябрь». Там должен был пройти «Артдокфест» 21:08
Крупные импортеры алкоголя планируют снизить цены в России 20:54
Граждане США с 11 апреля смогут выбирать пометку «X» в гендерной графе при оформлении паспорта 20:54
СМИ: «Яндекс.Лавка» приостановит работу в Париже 20:43
Указ о торговле газом в рублях, закрытие завода Stellantis в Калуге и другие новости дня
20:26 дайджест
Reuters: Microsoft не будет полностью уходить с российского рынка 20:18
Daniel McCullough/Unsplash
Программа «Архитекторы.рф» назвала 100 финалистов четвертого потока 20:13
В Тульской области на пенсионерку напали из‑за пяти килограмм сахара 18:57
В «Каро» начнут показывать ролики российских видеоблогеров 18:57
РКН пригрозил «Википедии» административным протоколом 18:50
Путин поручил запустить программу частичной компенсации стоимости авиабилетов на внутренних рейсах 18:30
Депутат Пискарев призвал Генпрокуратуру признать бело-сине-белый флаг экстремистским 18:20
Пресс-материалы
В Artplay пройдет выставка кошек из приюта 18:10
Минфин США добавил в санкционный список более 30 россиян и организаций 17:59
Книжную ярмарку non/fiction перенесли на декабрь 17:57
ЦБ: международные резервы России сократились почти на 39 млрд долларов 17:37
Google: российские хакеры попытались атаковать центр НАТО и военные органы европейских стран 17:21
Disney полностью приостановит прокат своих фильмов в России с 7 апреля 16:52
Россия отменяет тесты на COVID-19 для въезжающих по суше граждан страны и других государств ЕАЭС 16:48
Отключить рекламу
Дайджест

Указ о торговле газом в рублях, закрытие завода Stellantis в Калуге и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:26

Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» в рублях. С 1 апреля страны-покупатели должны будут открывать рублевые счета в российских банках.

Глава ДНР Пушилин распорядился сформировать администрацию Мариуполя. Он также поручил руководству будущей администрации утвердить положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников.

С 1 апреля в России введут полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

Британия в очередной раз расширила список санкций против России. Под ограничения попали телеканал RT, МИА «Россия сегодня» и гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. Минфин США также объявил о новых санкциях, добавив в список 13 физлиц и 21 организацию.

Российские операторы отказались от новых подключений к безлимитным тарифам мобильной связи. Так они хотят ограничить нагрузку на сеть и компенсировать часть неполученной выгоды из‑за сокращения роуминга.

РКН пригрозил «Википедии» привлечением к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Владельцу ресурса может грозить штраф до 4 млн рублей.

Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля. До этого в приложении сервиса по-прежнему можно будет заказать такси, доставку либо арендовать электросамокат.

Автоконцерн Stellantis (Citroёn, Fiat, Opel, Peugeot) закроет завод в Калуге из‑за нехватки запчастей на фоне санкций Евросоюза. Часть производства коммерческих фургонов перенесена во Францию и Великобританию.

ФИФА утвердила русский в качестве официального языка организации. Он будет использоваться в документах и общении с ассоциациями-членами наряду с английским, испанским, французским и немецким.

США приравняли российские минеральные удобрения, сельхозпродукцию, медтехнику и лекарства к продуктам первой необходимости. Теперь их можно экспортировать, импортировать и реэкспортировать.

Apple и Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ) передали данные пользователей хакерам, приняв их за сотрудников правоохранительных органов, говорят источники Bloomberg. Инцидент произошел в середине 2021 года, сколько пользователей пострадало, не сообщается.

По подсчетам Euromonitor International, мировая индустрия путешествий потеряет в 2022 году почти 7 млрд долларов из‑за отсутствия российских туристов. Эксперты ожидают падение доходов как минимум на 50% по сравнению с прошлым годом.

Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля. Картины, которые вышли до введения ограничений, тоже перестанут показывать.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
классика
НФОР. Дирижер Владимир Спиваков. Василий Ладюк
Выдающийся дирижер и руководитель "Виртуозов Москвы"
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Газпром-медиа
Казначейство США
ЕС
Apple
Walt Disney
Люди
Владимир Путин
Александр Жаров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить