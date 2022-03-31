Программа «Архитекторы.рф» назвала 100 финалистов четвертого потока

Стали известны имена 100 финалистов четвертого потока очной программы «Архитекторы.рф». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Финалистов определили на заседании отборочного комитета. В нем приняли участие около 20 ведущих экспертов в сфере архитектуры и градостроительства.
Более половины финалистов — это работники государственного и муниципального управления. Число представителей этой сферы по сравнению с прошлым годом увеличилось на 18%. Также среди участников программы: архитекторы, специалисты по дизайну городской среды, городские планировщики, урбанисты, социологи, сотрудники девелоперских и инженерных компаний, аналитики и научные работники.
Лидерами по числу финалистов стали Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В сотню лучших вошли профессионалы из 70 городов и 55 регионов — это самая широкая география за 4 года программы. Всего на участие в четвертом потоке программы «Архитекторы.рф» претендовали более 2000 человек из 82 регионов и 232 населенных пунктов России.
«Архитекторы.рф» — это образовательная программа для работников сферы архитектуры и градостроительства. Главной целью организаторов стало обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды.
Программа обучения в 2022 году будет состоять из пяти образовательных модулей. Первый пройдет в Москве в апреле и будет посвящен развитию профессиональных компетенций и личностных качеств участников. Формат обучения предполагает лекции, тренинги, экскурсии, групповую работу и многое другое.
Полный список финалистов можно найти на сайте «Архитекторы.рф».