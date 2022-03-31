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Программа «Архитекторы.рф» назвала 100 финалистов четвертого потока

Виктория Шанина
Сегодня в 20:13

Стали известны имена 100 финалистов четвертого потока очной программы «Архитекторы.рф». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Финалистов определили на заседании отборочного комитета. В нем приняли участие около 20 ведущих экспертов в сфере архитектуры и градостроительства.

Более половины финалистов — это работники государственного и муниципального управления. Число представителей этой сферы по сравнению с прошлым годом увеличилось на 18%. Также среди участников программы: архитекторы, специалисты по дизайну городской среды, городские планировщики, урбанисты, социологи, сотрудники девелоперских и инженерных компаний, аналитики и научные работники.

Лидерами по числу финалистов стали Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В сотню лучших вошли профессионалы из 70 городов и 55 регионов — это самая широкая география за 4 года программы. Всего на участие в четвертом потоке программы «Архитекторы.рф» претендовали более 2000 человек из 82 регионов и 232 населенных пунктов России.

«За все четыре потока в программе поучаствовали профессионалы из 73 регионов и 116 городов. С каждым годом программы география участников становится все шире. В финал выходят профессионалы не только из столиц регионов, но и из малых городов и поселений. Из 100 финалистов очной программы 2022 года 14 занимают должности главных архитекторов, начальников департаментов и управлений архитектуры и градостроительства городов и регионов России. Например, главный архитектор Забайкальского края, главный архитектор Майкопа, Новороссийска, города Чебоксары и другие».
Денис Филиппов
Генеральный директор фонда «Дом.рф»

«Архитекторы.рф» — это образовательная программа для работников сферы архитектуры и градостроительства. Главной целью организаторов стало обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды.

Программа обучения в 2022 году будет состоять из пяти образовательных модулей. Первый пройдет в Москве в апреле и будет посвящен развитию профессиональных компетенций и личностных качеств участников. Формат обучения предполагает лекции, тренинги, экскурсии, групповую работу и многое другое.

Полный список финалистов можно найти на сайте «Архитекторы.рф».

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