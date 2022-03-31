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Reuters: Microsoft не будет полностью уходить с российского рынка

Денис Ламехов
Сегодня в 20:18

Microsoft не будет полностью уходить с российского рынка, пишет Reuters со ссылкой на письмо руководителя корпорации Брэда Смита президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно сообщению агентства, письмо оказалось у него в распоряжении. В нем, по данным Reuters, Смит заявил, что Microsoft будет работать с организациями, не попавшими под санкции, включая школы и больницы. «Лишение этих учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей», — отметил он.

Глава Microsoft добавил, что корпорация «осознает моральную ответственность» за защиту гражданского населения. Однако руководство компании, по словам Смита, обсуждает с властями Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза полный отказ от предоставления услуг в России, а также прекращение поддержки пользователей в стране, чтобы работать в соответствии с вводимыми санкциями.

4 марта Microsoft временно остановила продажу товаров и предоставление услуг в России из‑за «военной операции» на территории Украины.

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