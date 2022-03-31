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В Тульской области на пенсионерку напали из‑за пяти килограммов сахара

Виктория Шанина
Сегодня в 18:57

В городе Алексине в Тульской области на 73-летнюю женщину напали из‑за пяти килограммов сахара. Об этом сообщило УМВД по региону.

Пенсионерка шла домой с пакетом сахара, а в подъезде на нее напала неизвестная. У нее отобрали пакет с сахаром, после чего женщина написала заявление в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Алексинский».

Полицейские нашли предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, которая живет на одной улице с потерпевшей.

Подозреваемая призналась в содеянном. После ее задержания пять килограммов сахара вернули пенсионерке.

Региональный отдел МВД возбудил и расследует уголовное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»).

16 марта стало известно, что сахар стал лидером по росту цен на продукты питания — он подорожал на 12,8%. Спрос на продукт вырос настолько, что ряд магазинов ввел ограничение продажи сахара в одни руки.

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Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки производителей сахара. Позже ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе проверки на их складах нашли большие запасы сахара, но они не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.

29 марта было возбуждено дело против крупнейшего производителя сахара «Продимекс». ФАС подозревает производителя «в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к повышению цен на сахар.

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