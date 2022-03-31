РКН пригрозил «Википедии» административным протоколом

«Википедия» будет привлечена к административной ответственности за неудаление противоправной информации, сообщает Роскомнадзор в своем телеграм-канале. Интернет-энциклопедии грозят статьей 13.41 КоАП, по которой владельцу ресурса предусмотрен штраф до 4 млн рублей.

«Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала „Википедия“ за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации», — говорится в сообщении.

29 марта регулятор по требованию Генпрокуратуры направил «Википедии» уведомление с просьбой «незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине». По данным ведомства, эта информация дезинформирует российских пользователей.

1 марта РКН в первый раз пригрозил «Википедии» блокировкой за статью «Вторжение России на Украину (2022)».