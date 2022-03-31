В «Каро» начнут показывать ролики российских видеоблогеров

Сеть кинотеатров «Каро» запустила проект «Видеоблогеры в кино», в рамках которого на больших экранах будут показывать ролики популярных блогеров. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Первая премьера запланирована на 4 апреля в киноцентре «Октябрь». В этот день на больших экранах покажут новый эпизод ютьюб-шоу «Подземелья Чикен Карри», а также пройдет встреча с его создателями и участниками. В выпуске появятся Александр Гудков, Никита Кукушкин, Гарик Харламов, Big Russian Boss и Sqwoz Bab.

В апреле в кинотеатрах сети будут выходить и другие эксклюзивные выпуски шоу, а также пройдут презентации, дискуссии с блогерами и другое.

Ранее портал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что в России в повторный прокат выйдут криминальные драмы «Бумер» и «Бумер-2» режиссера Петра Буслова.