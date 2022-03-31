Путин поручил запустить программу частичной компенсации стоимости авиабилетов на внутренних рейсах

Владимир Путин поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах с апреля по октябрь, передает ТАСС слова президента России. Он также поручил продолжить меры господдержки авиаотрасли, в том числе льготные билеты на Дальний Восток.

Кроме того, Путин поручил кабмину возместить россиянам расходы за несостоявшиеся российские и зарубежные авиарейсы. Поддержка российских авиакомпаний не должна быть за счет пассажиров, добавил он.

Президент отметил, что раньше за отмененные рейсы выдавали сертификаты, но сейчас с этим «сложнее» — «многие маршруты просто закрыты», поэтому «нужно выдать деньги».

По словам Путина, объем внутрироссийских авиаперевозок в 2022 году должен вырасти — пассажиропоток должен составить не менее 100 млн человек. Правительство должно уточнить объем программы субсидирования авиаотрасли и снизить нагрузку на авиакомпании за лизинговые платежи.