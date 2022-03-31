В Artplay пройдет выставка кошек из приюта

3 апреля в Artplay пройдет выставка-пристройство кошек из приютов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На выставке будет представлено 70 животных, которых можно забрать домой прямо в день мероприятия. Для того чтобы стать хозяином, нужно будет ответить на несколько вопросов представителя фонда «Подарок судьбы» и подписать договор об ответственном содержании будущего питомца.

Все животные на мероприятии привиты, обработаны от паразитов и полностью готовы к переезду в новый дом. Потенциальным хозяевам организаторы расскажут об особенностях поведения и здоровья их подопечных.

Посетители выставки также смогут узнать, как помочь животным и поддержать работу фонда — приобрести фирменный мерч или сделать пожертвование. Помимо этого, в Artplay будет работать пункт сбора помощи для приютов и его жителей под названием «Мешок добра». В него можно приносить подарки не только котам, но и собакам: корма, амуницию, лекарства и игрушки.

Аналогичная выставка-пристройство состоится 10 апреля в Петербурге в лофт-проекте «Этажи». Узнать подробнее можно здесь.