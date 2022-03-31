Google: российские хакеры попытались атаковать центр НАТО и военные органы европейских стран

Хакеры, предположительно базирующиеся в России, попытались атаковать центр передового опыта НАТО и военные органы нескольких стран Восточной Европы. Об этом говорится в сообщении Google, пишет РИА «Новости».

Группа анализа угроз TAG компании Google считает замешанной в атаке группировку Coldriver. По данным TAG, ее другое название Calisto, а основной вид деятельности — фишинговые рассылки.

Сообщается, что подозрительные рассылки были отправлены с вновь созданных аккаунтов в Gmail. Была ли атака успешной, неизвестно.

В середине февраля The Washington Post заявила, что хакеры, связанные с Россией, причастны к атакам на военные, энергетические, транспортные, финансовые и другие критически важные компьютерные сети Украины. Газета ссылалась на рассекреченные данные американских спецслужб.