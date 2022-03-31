Россия отменяет тесты на COVID-19 для въезжающих по суше граждан страны и других государств ЕАЭС

Роспотребнадзор отменяет тестирование на COVID-19 для въезжающих по суше граждан России с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главы ведомства Анны Поповой.

Ранее российские граждане были обязаны заполнить анкету на «Госуслугах» за 24 часа до возвращения из‑за рубежа, после пересечения границы — передать информацию о вакцинации или наличии антител, а при их отсутствии — о результате ПЦР-теста на COVID-19.

Обязательное заполнение анкеты и тестирование также будут отменены для граждан стран Евразийского экономического союза.