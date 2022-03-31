ЦБ: международные резервы России сократились почти на 39 млрд долларов

Центробанк России спустя почти полтора месяца раскрыл актуальный размер международных резервов. С 18 февраля они сократились на 38,8 млрд долларов и составляют 604,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Основными факторами сокращения резервов ЦБ называет валютные интервенции, валютное рефинансирование и валютную переоценку активов.

18 февраля ЦБ отчитался об историческом максимуме международных резервов России — 643,2 млрд долларов. На 25 февраля они составляли 629,4 млрд долларов, на 4 марта — 608,9 млрд, на 11 марта — 611,8 млрд, на 18 марта — 606,2 млрд.

В октябре Россия занимала пятое место в мире по объему международных резервов. В состав российских резервов входят золото, иностранная валюта, а также специальные права заимствования — резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом.