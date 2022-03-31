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Российские блогеры потребовали от Meta* 1 млрд долларов. Они потеряли основной источник дохода

Виктория Шанина
Сегодня в 16:27

Совет блогеров при Совфеде направил компании Meta* письмо с требованием выплатить компенсацию в 1 млрд долларов блогерам из России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на основателя совета Валентину Рытвину.

После блокировки Instagram** (принадлежит Meta) российские блогеры и бизнесмены потеряли один из основных источников дохода. В письме отмечается, что Meta должна публично извиниться перед пользователями соцсети из России.

«Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc.», — говорится в обращении Совета блогеров.

По словам Рытвиной, обращение будет направлено в Meta в течение дня. Если компания не выплатит компенсацию, совет планирует подать иск в суд. В какой именно — пока неясно, рассматриваются как российский, так и американский суды.

Как отмечает основатель совета, аналогичную компенсацию в 1 млрд долларов Meta пообещала выплатить в феврале прошлого года после скандала с австралийскими СМИ. Facebook** (также принадлежит Meta) тогда удалил публикации всех местных информагентств в ответ на еще не принятый в тот момент закон, который обязывал его платить издателям за контент.

21 марта Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Тогда же были запрещены принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

** Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации.

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