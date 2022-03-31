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ВОЗ и РФПИ продолжают консультации по признанию «Спутника V»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:34

Всемирная организация здравоохранения и Российский фонд прямых инвестиций продолжают консультации по признанию вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщила спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Ее слова передает ТАСС.

Вуйнович заявила: «Инспекции на местах планировалось провести в марте, но они были приостановлены из‑за приостановки полетов в Россию и из России. Штаб-квартира ВОЗ и РФПИ находятся в прямом контакте. Все детали будут озвучены Минздравом и РФПИ».

Данные будут обнародованы, когда работа организаций будет завершена, сообщила она. Представитель ВОЗ добавила, что информация должна быть конфиденциальной, пока процесс продолжается.

1 марта стало известно, что Всемирная организация здравоохранения не будет проводить инспекции на производстве «Спутника V» в России из‑за санкций. 16 марта ВОЗ отложила оценку российской вакцины «Спутник V».

Инспекции были отложены из‑за «нынешней ситуации, включая возможности для полета». Проверки должны были начаться 7 марта, их новую дату планировали сообщить позднее.

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