Moody’s отзовет рейтинги всех российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service собирается отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение агентства.

В начале марта Moody’s объявило о приостановке коммерческой деятельности в России.

На этой неделе два других международных рейтинговых агентства — Fitch Ratings и S&P Global — тоже объявили, что отзовут все рейтинги российских компаний.

После начала российской «военной операции» на Украине Евросоюз запретил европейским рейтинговым агентствам предоставлять услуги российским клиентам. Также ЕС запретил присваивать рейтинги России и российским организациям. Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что такая мера «еще больше затруднит доступ России к финансовым рынкам».