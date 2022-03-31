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Премьер-министр Италии: Путин считает, что условия для прекращения огня на Украине «еще не созрели»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:26

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 30 марта, передает РИА «Новости». Путин считает, что условия для прекращения огня на Украине «еще не созрели», а встречу с Зеленским он назвал преждевременной.

«Я спросил его, когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня. Самое главное сейчас, сказал я, продемонстрировать, что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня. „Условия еще не созрели“. Тем не менее потом был открыт гуманитарный коридор в Мариуполе, о чем вы сегодня прочитали в газетах», — заявил Драги на встрече с членами Ассоциации иностранной прессы в Риме.

Однако Путин, по словам премьер-министра Италии, отметил «маленькие шаги вперед на переговорах». Также российский президент сказал, что время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «еще не пришло».

«Я выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных „узлов“ необходима встреча с президентом Зеленским, о которой к тому же тот просит практически с начала войны. Ответ был: время еще не пришло, нужно, чтобы переговорщики продвигались вперед», — сказал Драги.

Драги подчеркнул, что при таких обстоятельствах на Украине нужно опираться прежде всего на факты, и отметил, что еще существует «много скептицизма».

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