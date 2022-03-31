ФИФА утвердила русский язык как официальный

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила русский в качестве официального языка организации. Об этом сообщает РБК.

Такое решение было принято на конгрессе организации, который проходил в Дохе. За проголосовали 187 представителей футбольных ассоциаций, четверо высказались против.

Ранее руководство ФИФА предложило добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский. Предполагается, что это поспособствует «более репрезентативному подходу для языков, на которых говорят в ассоциациях-членах по всему миру».

На данный момент официальными языкам ФИФА для ведения документации и общения с ассоциациями-членами являются английский, испанский и французский. Четвертый язык, немецкий, стал официальным языком по юридическим причинам — штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском Цюрихе, где преимущественно разговаривают на немецком.

Также на конгрессе 31 марта ФИФА не стала исключать Россию из организации.