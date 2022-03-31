TelecomDaily: в России замедлился мобильный интернет

Средняя скорость мобильного интернета в России снизилась с 21,7 мегабита в секунду в ноябре 2021 года до 21 мегабита в секунду в середине марта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные агентства TelecomDaily.

Основной причиной замедления эксперты называют рост трафика. Нынешние темпы развития и модернизации сетей не позволяют компенсировать выросшую нагрузку на них. Кроме того, значительная часть мобильной интернет-инфраструктуры построена на оборудовании Nokia и Ericsson, которые объявили о приостановке деятельности в России.

В более выигрышном положении находятся операторы, сети которых построены на оборудовании китайской Huawei. Эксперты прогнозируют, что сейчас такого оборудования будет все больше, а его цена вырастет. По их мнению, мобильный интернет будет замедляться и дальше.

По данным TelecomDaily, в 2021 году мобильный интернет-трафик в России вырос на 31%. В основном потому, что пользователи все чаще смотрят видео с телефона. Из‑за роста курса иностранной валюты, удорожания оборудования и ограничения рынка заемного капитала инвестиционные возможности операторов сократятся более чем в два раза, считают в РСПП.

Ранее «Коммерсант» писал, что за последний месяц многие российские мобильные операторы отказались от новых подключений к безлимитным тарифам мобильной связи. Так они хотят ограничить нагрузку на сеть и компенсировать часть неполученной выгоды из‑за сокращения роуминга.