«СберЗвук» создал плейлисты для подмосковных парков

«СберЗвук» и Минкульт Московской области запустили проект «Услышь свой парк». Стриминговый сервис и ведомство создали плейлисты, которые смогут послушать посетители подмосковных парков, рассказали «Афише Daily» организаторы проекта.

В совместном проекте примут участие 183 парка Подмосковья, для которых музыку подберут уже к 1 апреля. Плейлисты будут разными в зависимости от настроения и занятия, будь то прогулка, спокойное сидение на лавочке или пробежка. Авторы проекта также подготовили плейлисты для детей со сказками, музыкой и развивающей подборкой.

Одни из первых музыкальных плейлистов появились в парке Малевича, в Одинцовском городском округе, для художественного проекта «Белый лес» и прогулок. «СберЗвук» и художники инсталляций подготовили авторские плейлисты и музыкальную инструментальную подборку для отдыха в парке.

Чтобы получить доступ к плейлисту прямо в парке, для посетителей установят специальные таблички с QR-кодами, по которым будет открываться приложение с краткой информацией о парке и его музыкой.

К слову, «СберЗвук» бесплатно продлевает действующие подписки на месяц, а всем новым пользователям дарит подписку «СберПрайм» до 31 мая. Что для этого нужно сделать, читайте тут.